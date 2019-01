VIDEO. Laura Tesoro verkozen tot ‘Coolste Chick’

Peter De Smedt

27 januari 2019

11u47

Het was de avond van Laura Tesoro op het Gala van de Gouden K’s van Ketnet in het Sportpaleis. De zangeres en VTM-presentatrice werd door de kijkers van Ketnet verkozen tot ‘tv-figuur van 2018' en ‘coole figuur van 2018'. De andere grote winnaar is de cast van Nachtwacht. De Ketnet-reeks, die ook verfilmd werd, kaapte drie awards weg.