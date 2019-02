VIDEO. James Cooke lanceert eigen cosmeticalijn JOLE

13 februari 2019

07u41

Bron: Peter De Smedt 1

James Cooke (34) zet nu ook zijn eerste stappen in de cosmeticawereld. De presentator, zanger en acteur lanceert een nieuwe lijn verzorgingsproducten voor vrouwen én mannen. Het leuke aan de producten is dat je ze zelf naar eigen wens kan samenstellen. “Ik noem het een beetje de Hello Fresh van de cosmetica. Je krijgt thuis je box met al je ingrediënten en een mooie bereidingswijze. Je maakt dat en zo creëer je je eigen unieke potje crème of shampoo of verzorgingsproduct”, zegt Cooke. Bekend Vlaanderen kwam de producten gisteren al eens testen.