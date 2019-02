VIDEO. Ideetje voor Valentijn? Dit is de duurste chocolade ter wereld

JOLE

13 februari 2019

09u10

Bron: AP 2

De chocolade van To’ak kost ongeveer 9.000 euro per kilogram. De makers van To’ak willen dat chocoladeliefhebbers kunnen genieten zoals wijn- of whiskyliefhebbers. De chocolade bevat alleen cacao en suiker en wordt gerijpt in houten vaten. In Ecuador worden zelfs proeverijen georganiseerd.

De cacaobonen worden geoogst volgens de methoden van Franse wijnmakers. Dat gebeurt in de Piedra de Plate-vallei in Ecuador. De cacaobonen worden handmatig geoogst zodat alleen de beste kwaliteit wordt geplukt. Ook de verwerking gebeurt met de hand. Daarnaast worden ook alleen de beste cacaobomen gebruikt. Vaak groeien er iets minder cacaobonen aan, maar wel van veel betere kwaliteit.

De chocolade is wel beperkt in voorraad. Elk jaar worden zes edities uitgebracht van honderd stuks.