VIDEO. Hippe thee verovert cocktailbars JAB

14 januari 2019

21u09

Bron: VTM NIEUWS 0

Het is de nieuwe hype in cocktailbars: thee. Zorgvuldig bereid als een echte cocktail en gemixt met verschillende kruiden. Vooral in de winter scoort het drankje goed. Om geld uit te sparen moet u het alvast niét doen: een speciale appelthee kost al snel 11 euro. Zónder alcohol.