VIDEO. "Hij heeft een nogal groot ego", Geert Bourgeois over Jean-Marie Dedecker

18 januari 2019

Jean-Marie Dedecker duwt als onafhankelijke kandidaat de Kamerlijst in West-Vlaanderen. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) sprak in een reactie over Dedecker als een man is met een zeer goede inborst. “Alleen, heeft hij nogal een groot ego en hij escaleert heel vlug in zijn uitspraken”, voegde Bourgeois daaraan toe. Dedecker heeft volgens hem beloofd om voortaan zijn mond met zeepmiddel te spoelen voordat hij uitspraken doet. De minister-president benadrukt nogmaals dat Dedecker geen deel van N-VA zal uitmaken en als onafhankelijke op de lijst staat, ook al wordt er aan gemeenschappelijke, grote doelstellingen gewerkt.