VIDEO: Gloednieuwe BMW X5 plug-in hybride vat vuur in Eppegem

Redactie

12 november 2019

14u55

Bron: www.fangio.be

0

Op de parking van de gemeentelijke basisschool De Waterleest in Eppegem is vanmiddag een gloednieuwe BMW X5 in vlammen opgegaan. Dankzij het snelle optreden van de brandweer raakte het vuur snel onder controle, al konden de brandweerlui niets anders doen dan de ruim 80.000 euro kostende SUV gecontroleerd laten uitbranden.