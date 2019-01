VIDEO. Gasexplosie Den Haag: Voorbijganger ontsnapt nipt aan ontploffing JAB

31 januari 2019

10u21

Bron: mydoorsafe.nl 0

Op nieuwe beelden, afkomstig van een veiligheidscamera, is de gasontploffing in Den Haag te zien. Voor het eerst is duidelijk dat een voorbijganger maar nipt aan de explosie ontsnapte.

De man die dit weekend acht uur onder het puin lag, is opnieuw geopereerd. Dat schrijft de NOS. Hij werd aan zijn been geopereerd. Volgens de broer van het slachtoffer is de operatie succesvol verlopen.

De situatie van de twee andere slachtoffers - zijn ouders - is onveranderd. De vader ligt nog altijd in coma, maar zou mogelijk vandaag ontwaken.