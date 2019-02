VIDEO. Flatgebouw stort in: Meisje van 5 na 18 uur onder puin gehaald. Jan Aelberts

07 februari 2019

Een meisje van 5 jaar is na 18 uur onder het puin van een flatgebouw in Istanbul gehaald. Het gebouw stortte gisteren in. Drie mensen kwamen daarbij om het leven. Het meisje is al het dertiende slachtoffer dat door reddingswerkers kon bevrijd worden. In het flatgebouw woonden 43 mensen.