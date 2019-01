VIDEO. Dit is de Molenbeekse die relschoppers hun vet geeft Jan Aelberts

04 januari 2019

13u46

Jan Aelberts

“Jullie hebben alles verpest.” Met die woorden gaf de Molenbeekse blogster Sara Lou de relschoppers in haar gemeente op hun donder. Afgelopen nieuwjaarsnacht werden auto’s in brand gestoken en etalages gesloopt door een groep Molenbeekse jongeren. Lou was het beu en werd met haar video in één klap hét gezicht van de tegenstem. Haar tirade werd honderdduizenden keren bekeken. We zochten haar op in hometown Molenbeek.