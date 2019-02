VIDEO. Dit is de kat Mitsi, dé ster van het treinstation Jan Aelberts

18 februari 2019

16u25

Bron: AP 0

Elke dag verschijnt de kat Mitsi trouw op haar werk in een druk treinstation in Israël. Terwijl duizenden pendelaars inchecken, kijkt ze rustig toe. De kat is een echt fenomeen, zelfs de burgemeester van de stad kwam al langs om haar speelgoed cadeau te doen.