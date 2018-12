VIDEO. Dit is de enige albino orang-oetan ter wereld Jan Aelberts

23 december 2018

De enige albino orang-oetan ter wereld is vrijgelaten in de jungle van Borneo. De spierwitte aap werd een jaar geleden gevonden in een dorp in Indonesië. Hij was ondervoed en uitgedroogd. Een jaar later is hij weer sterk genoeg om in alle vrijheid te leven.