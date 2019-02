VIDEO. Dit is agent Mugshot, de kleinste politiehond ter wereld Jan Aelberts

17 februari 2019

Agent Mugshot, alias Mugsy, is het nieuwste lid van het politiekorps van Florida. Geen Duitse Herder of Mechelse scheper, wel een vrolijke keffer uit het asiel. Mugsy werd gevonden toen hij alleen rondliep in een flatgebouw na orkaan Michael en later geadopteerd door de politie. Zijn job bestaat er vooral uit de politie te helpen goede contacten te leggen met de buurt. Boeven vangt Mugsy niet.