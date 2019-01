VIDEO. Deze brug is gemaakt met 3D-printer DVDE

12 januari 2019

18u41

0

Gisteren is in Shanghai, de grootste stad van China, een brug geïnstalleerd die volledig gemaakt is met een 3D-printer. De makers hadden zes maanden nodig om de brug te ontwerpen, maar het printen duurde maar 35 dagen. De brug is vijftien meter lang en drie meter breed. Ze is gemaakt van hars en glasvezel.