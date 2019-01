VIDEO. Deze auto kan wandelen, maar komt nog niet direct op de markt DVDA

08 januari 2019

Autoproducent Hyundai springt met zijn auto met wielpoten even de toekomst in. Het voertuig dat vandaag door de automaker werd voorgesteld, kan overal op klimmen en raakt daardoor waar auto’s normaal niet raken, zoals bij natuurrampen of ongelukken. Het gaat echter nog om een prototype. Het voorgestelde toestel heeft nog wat programmatie nodig en zal nog niet onmiddellijk op de markt komen.