VIDEO. Bo Van Spilbeeck: "Ik ben nu de vrouw die ik wil zijn" Journaliste op plaats 18 bij de 100 Belgen van 2018

27 december 2018

Voor het eerst écht als een vrouw aan de kerstdis. Zou Bo Van Spilbeeck (59) nog een seconde hebben gedacht aan hoe dikwijls ze daar, in haar vorige leven als Boudewijn Van Spilbeeck, naar heeft gesmacht? Amerika mag dan wel Caitlyn Jenner hebben, wij hebben Bo Van Spilbeeck. Haar coming-out in januari was letterlijk een item in ‘VTM Nieuws’, kijkers kregen hun vertrouwde journalist plots als een zij te horen en te zien. Het hele transitieproces is overigens nieuws gebleven, tot in Japan toe. Onder meer als gevolg van het ‘Bo Van Spilbeeck’-effect kreeg het Transgendercentrum van het UZ Gent dit jaar liefst twee keer zo veel aanmeldingen als in 2017. Geen Vlaamse vrouw werd in 2018 méér door de Google-zoekmachine gedraaid dan zij. En dan zit er in februari nog een boek aan te komen. Het communicatieplan achter de coming-out van Van Spilbeeck heeft gewerkt, zoveel is duidelijk. (AG)