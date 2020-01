Blue Monday Gesponsorde inhoud VIDEO: Blue Monday was dit jaar niet ‘blue’ voor wie de helpdesk van Telenet opbelde Aangeboden door Telenet

22 januari 2020

09u00 0 Blue Monday de meest deprimerende dag van het jaar? Niet voor wie die dag de Telenet helpdesk opbelde. Comedians Jacques Vermeire en Urbanus zaten er klaar om aan de andere kant van de lijn spontane lachsalvo’s en gegrinnik te veroorzaken.

Het zal je maar overkomen: je belt Telenet op en krijgt Urbanus of Jacques Vermeire aan de lijn. De comedians hadden er hun plezier in. “Die Comedy Helpdesk was heel leuk om te doen, om mensen op mijn manier te helpen”, vertelt Jacques. “Ik kreeg bijvoorbeeld een dame met puberende kinderen aan de lijn en ik heb dat natuurlijk ook meegemaakt. Mensen schrokken niet toen ik ze opbelde, iedereen zag mij als “de Jacques”. Ze kennen mij al zo lang van op tv dat het is alsof ze opgebeld worden door een vriend”.

Telenets Comedy Helpdesk opereert alleen op Blue Monday, maar voor wie toch nog een oppepper nodig heeft, staan comedians Alex Agnew, Xander De Rycke, Urbanus, Adriaan Van den Hoof en Jacques Vermeire paraat in Play en Play More. Met de beste shows uit hun carrière helpen ze je deze donkere dagen te trotseren. Veel kijkplezier!