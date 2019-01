VIDEO. Bart De Wever daagt John Cleese uit Jan Aelberts

12 januari 2019

14u51

Bron: VTM 0

Comedylegende John Cleese, bekend van Monty Python, was eregast op de nieuwjaarsreceptie van Voka. Cleese gaf een lezing over creativiteit en kon het niet laten kritisch te zijn voor de Britse politiek. Reden genoeg voor Bart De Wever om onze eigen regering even onder de loep te nemen. Cleese kon er in ieder geval wel om lachen. “Hadden we er maar meer zo in Engeland”, reageerde de komiek.