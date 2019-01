VIDEO. 8 jaar na aardbeving: Haïti nog altijd in opbouw DVDA/JAB

12 januari 2019

08u52

Bron: AP 10

Exact acht jaar na de aardbeving in Haïti is het land nog altijd niet heropgebouwd. Bij de aardbeving in 2011 kwamen 230.000 mensen om het leven. Anderhalf miljoen mensen verloren het dak boven hun hoofd. In ons land werd met 12-12 bijna 26 miljoen euro opgehaald voor de Haïtianen. Ondanks de grote steun uit heel de wereld, gaat de heropbouw langzaam. De regering werkt niet mee en er is veel corruptie in het land.