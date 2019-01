VIDEO. 10 Year Challenge toont ook gevolgen van klimaatopwarming Redactie

17 januari 2019

16u30 0

De ‘Ten Year Challenge’ is dé hype van het moment op sociale media. Sterren posten foto’s op sociale media die tonen hoe ze veranderd zijn (of niet veranderd zijn) ten op zichte van tien jaar geleden. Er is nu al een variant op de hype, namelijk foto’s die tonen hoe de opwarming van de aarde de natuur deed veranderen op tien jaar tijd.