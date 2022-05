“Via klassieke kanalen lukt het ons niet altijd meer om vacatures in te vullen”: waarom ‘Blind Gesprongen’ zo aantrekkelijk is voor bedrijven

Ingrid De Meerleer: “We zijn in de zorgsector continu op zoek naar nieuwe mensen. We merken een grote uitstroom van werknemers, maar er is onvoldoende instroom om de plekken die vrijkomen in te vullen. Daar zijn volgens mij een aantal redenen voor: de zorgsector lijdt aan een imagoprobleem. Het loon kan beter en de werkdruk is te groot. Op die manier belanden we in een vicieuze cirkel. Het tekort aan werkkrachten maakt dat de werkdruk alleen maar groter wordt. In de zorgsector speelt bovendien ook mee dat kandidaten over een bepaalde kwalificatie of diploma dienen te beschikken. Ook dat maakt de vijver waarin we vissen klein. Door de schaarste aan arbeidskrachten – en dat geldt vandaag overigens in veel sectoren – moeten we op een andere manier aan werving doen. We moeten durven om out-of-the-box te denken want via de klassieke kanalen lukt het ons niet altijd meer om vacatures in te vullen.”

Leren is de toekomst

“Net als de kandidaten maakte ook i-mens een blinde sprong. Gewoonlijk zouden we een gesprek aangaan met een kandidaat die ons door VDAB wordt voorgesteld en moet een kandidaat over de nodige kwalificaties en diploma’s beschikken. Bij Elia, één van de vijf kandidaten die zich inschreef voor het programma, is het anders gelopen. Ze werkte aanvankelijk in de verkoopsector, maar haar hart lag niet in die job en haar capaciteiten – zoals haar zorgende karakter – werden niet benut. VDAB ging daarom op zoek naar een job waaruit ze wél voldoening zou halen. Ze klopten bij i-mens aan omdat ze ervan overtuigd waren dat een job als kinderbegeleider Elia gelukkig zou maken. Wij hadden geen inspraak in het profiel van de kandidaat, maar we wisten dat ze geen ervaring en opleiding als begeleider had. Ook wij namen dus een risico, maar we engageerden ons om in te staan voor een opleiding in het volwassenenonderwijs. Elia startte bij ons als kinderbegeleider in opleiding. Op de werkvloer werd ze bijgestaan door ervaren collega’s, tegelijkertijd volgde ze een tweetal dagen per week een opleiding om het juiste diploma te behalen. Dat heeft voor- en nadelen. Enerzijds krijg je op die manier de kans om iemand via een opleiding te vormen naar de principes van je bedrijf, anderzijds is het een behoorlijke investering om zowel een loon uit te betalen als een studie te financieren. Ook voor ons is dit een proefproject. We zullen pas later kunnen evalueren of deze manier van aanwerven een haalbare kaart is voor een gesubsidieerd bedrijf als het onze. Toch geloof ik dat door opleidingen te voorzien, en daardoor dus per definitie te werken met gemotiveerde, leergierige mensen, we investeren in de juiste mensen en zo onze mogelijkheden aanzienlijk verruimen. Leren is de toekomst.”