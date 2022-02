“Very good, very nice!” en “sexy banana!”: wie is de man achter de hilarische TikTok-filmpjes?

TikTok is dé app bij uitstek die ervoor kan zorgen dat bepaalde geluiden tot het collectieve sociale media-geheugen gaan behoren. Een van de nieuwste catchphrases die aan een opmars bezig is, is het zinnetje “very good, very nice!”. Maar wie is de man achter deze zin?

De “very good, very nice”-zin was voor het eerst te horen in een TikTok waarin een man met een zonnebril en een opvallend hoedje de zin op een hoge toon uitsprak. Daarna dook de man, die in het dagelijkse leven souvenirs verkoopt aan toeristen op Tenerife, ook op in andere video’s. Hierin geeft hij de toeristen die hem filmen grappige namen zoals “sexy banana” of “chicken nugget”.

Wat de naam van de man is of wie hem voor het eerst filmde, is vooralsnog onbekend. Wel is het zo dat de man nu een eigen TikTok-account heeft met ongeveer 840 000 volgers en 4.3 miljoen likes in totaal.

De “very good, very nice!”-man is te vinden op TikTok op @verygoodveryniceofficial en wie hem live wil ontmoeten kan een vakantie boeken aan Fañabé Beach op Tenerife. Wie zelf een TikTok met hem wil maken zal hier wel €10 voor moeten neerleggen, want dat naar verluidt is het tarief dat de man sinds kort hanteert.

