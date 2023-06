Verwoesting stuwdam in Oekraïne zal volgens Verenigde Naties leiden tot hogere voedselprijzen

Historisch proces in VS: jongeren klagen staat Montana aan voor het niet beschermen van burgers tegen klimaatver­an­de­ring

Vandaag dagen zestien Amerikaanse jongeren de staat Montana voor de rechtbank voor het beroven van hun toekomst. Volgens hen omarmt Montana een beleid dat bijdraagt aan de klimaatcrisis en een gezonde toekomst voor hen onmogelijk maakt. Er lopen een aantal gelijkaardige rechtszaken in het land, maar deze is de eerste in de geschiedenis van de VS die daadwerkelijk voor de rechter komt.