Vervelend! ‘Blow-job’ nummerplaat is verboden mvw

07 juni 2019

20u01

Bron: VTM NIEUWS 7 Een aannemer uit Sint-Truiden wacht al bijna vier maanden op een gepersonaliseerde nummerplaat voor zijn bedrijfsvoertuig. Hij wil er eentje met “blow-job” op. Een letterlijke referentie naar werkzaamheden die hij doet met een blaasmachine. Maar het is ook een Engelstalige uitdrukking voor een seksuele handeling. En dat kan voor de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) niet. In de tussentijd kan de aannemer een aantal geplande opdrachten niet uitvoeren.

Peter Ramaekers is een specialist in groendaken en kocht in februari een nieuwe vrachtwagen. Het moet materialen, zoals compost, naar moeilijk bereikbare plaatsen blazen. “Daar hoorde een speciale nummerplaat bij”, zegt Ramaekers.

Bepaalde lettercombinaties zijn altijd verboden, dat is ook zo bij gewone nummerplaten. Verder mag bijna alles, zolang het niet beledigend, choquerend of racistisch is. “Alle aanvragen worden inderdaad door de DIV goedgekeurd”, zegt Sven Heyndrickx , woordvoerder van de DIV. “Het is altijd geval per geval een afweging of iets door de beugel kan of niet. Blow job is er in dit geval misschien net te ver over.”