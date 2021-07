Verstrengde regels in Italië: moet ik mij ter plekke op corona laten testen? En wat met mijn kinderen?

Op dit ogenblik is het 'certificato verde' in Italië alleen vereist om een bejaardenhuis of een trouwfeest te bezoeken. Maar daar komt dus verandering in. Vanaf vrijdag 6 augustus is het ook noodzakelijk voor een hele reeks publieke plaatsen en activiteiten. De lijst is te lang om op te sommen, maar ga er gemakshalve maar van uit dat de verplichting geldt voor alles wat binnen gebeurt — zoals musea, sportzalen, beurzen en casino's.