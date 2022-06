Verschillende slachtoffers bij aanslag op sikh-tempel in Kaboel

Bij een aanslag op een sikh-tempel in de Afghaanse hoofdstad Kaboel is zaterdag één persoon van de sikh-gemeenschap om het leven gekomen. Zeven anderen raakten gewond. Dat zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De feiten speelden zich af rond 6.30 uur lokale tijd, een moment dat gelovigen gewoontegetrouw bidden in de tempel. Gewapende mannen drongen binnen in de sikh-tempel, die in het westen van de stad ligt. Een bewaker vielen ze aan met een granaat, zegt de woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Abdul Nafi Takor, in een persbericht.

Talibanstrijders zouden vervolgens ingegrepen hebben. Een van hen kwam ook om het leven, zegt de woordvoerder. Bij de interventie zouden “twee daders gedood zijn” door de taliban. Een paar minuten na de aanslag ontplofte een bomauto in de buurt van de tempel, zonder dat daarbij slachtoffers vielen.

India

De Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Subrahmanyam Jaishankar, veroordeelde in een tweet de “laffe aanslag” van zaterdag. Een paar dagen geleden had een Indiase delegatie Kaboel bezocht, om er met de taliban-regering te praten over humanitaire hulp. Ook de mogelijkheid om de Indiase ambassade ter heropenen in Kaboel kwam ter sprake. De ambassade is dicht sinds de machtsovername van de taliban.

In het door moslims gedomineerde Afghanistan wonen ongeveer tweehonderd sikhs. In de jaren zeventig waren ze met een half miljoen. De voorbije jaren was de Afghaanse sikh-gemeenschap regelmatig het slachtoffer van aanslagen. De dodelijkste was in maart 2020, toen ook al een tempel aangevallen werd in Kaboel. Toen vielen er zeker 25 doden. De aanslag werd opgeëist door de islamistische terreurgroep IS.

Volledig scherm Mensen ontruimen de plek van de explosie voor de Sikh-tempel. © ANP / EPA