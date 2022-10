Verschillende prijzen tijdens piek- en daluren: NMBS hoopt in de loop van 2024 tariefformules fors te wijzigen

In februari volgend jaar zouden de tarieven van de NMBS normaal gezien worden geïndexeerd -het voorstel ligt deze week op de agenda van de Raad van Bestuur- maar in de loop van 2024 hoopt de spoorwegmaatschappij haar tariefformules fors te vereenvoudigen. Dat werd bevestigd tijdens de hoorzitting van CEO Sophie Dutordoir in de Kamercommissie Mobiliteit.

De verschillende tariefformules al wijzigen in 2023 is te hoog gegrepen: eerst moet de discussie over het beheerscontract met de federale overheid worden afgerond en anderzijds zijn er hiervoor ook IT-aanpassingen nodig.

De ambitie ligt dus op 2024, zo werd bevestigd. De bedoeling is om een ticket in piek-of daluren verschillend te prijzen. Ook zouden een aantal forfaitaire formules worden afgeschaft, want die blijken niet interessant voor korte afstanden. Tegelijk wil de NMBS kernsegmenten zoals jongeren en senioren interessante tarieven blijven aanbieden, luidde het. Het ticket voor grote gezinnen zou wel worden afgeschaft: de spoorwegmaatschappij wil dat elk kind evenveel betaalt en vindt het ook niet logisch dat ouders dit voordeel kunnen behouden zelfs als de kinderen al lang uit huis zijn. Maar ook hier wil men een alternatief voorzien, klonk het. Reizigers die frequent gebruikmaken van het spoor, wil men belonen.

Indexering van tarieven

Sophie Dutordoir bevestigde woensdag ook dat voor volgend jaar een voorstel tot indexering van de tarieven op tafel ligt, van 8,7 procent voor losse tickets en van 9 procent voor abonnementen. Dat zou 70 miljoen euro extra inkomsten moeten opleveren.

Verschillende Kamerleden zoals Joris Vandenbroucke van Vooruit of Maria Vindevoghel van PVDA vroegen zich af of de NMBS niet beter het voorbeeld van Duitsland of Oostenrijk zou volgen, waar via erg goedkope tickets flink meer reizigers zijn aangetrokken. “Dat is een politieke beslissing”, merkte Dutordoir op. Tegelijk had ze toch haar bedenkingen. “In Duitsland kostte het 9-euroticket 14 miljard euro op jaarbasis aan de overheid. Tegelijk zorgde dit voor heel wat operationele problemen en een forse verslechtering van de stiptheid, tot 65 procent. Er blijkt zich ook geen echte ‘modal shift’ (verschuiving van auto naar openbaar vervoer, red.) te hebben voorgedaan.”

Investeringen uitgesteld

Nog werd vandaag bekendgemaakt dat de NMBS na het begrotingsconclaaf van de federale regering genoodzaakt is om een aantal investeringen die gepland waren voor 2023-2024 uit te stellen tot de jaren nadien.

“We gaan, naast de geplande efficiëntieverbeteringen, projecten die we graag hadden gedaan vanaf 1 januari moeten uitstellen. Op het niveau van de exploitatie gaan we kosten beperken waar mogelijk”, verklaarde Dutordoir in de Kamercommissie. Ze formuleerde wel al een rode lijn: de druk moet afnemen door de inzet van nieuw materieel en aan de geplande rekruteringen zal niet worden geraakt.