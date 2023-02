Verschillende Belgen gewond bij knokpartijen tijdens après-ski in Oostenrijk

Verschillende Belgen zijn maandag gewond geraakt nadat ze betrokken raakten bij stevige knokpartijen tijdens de après-ski in Oostenrijk. Die vonden plaats in de skigebieden Zell am See en Hinterglemm.

De ongelukkige combinatie van skitoeristen en overmatig alcoholgebruik bezorgde de Oostenrijkse politie maandagavond veel werk, meldt de krant ‘Kurier’.



In Zell am See raakten in de nachtelijke uren twee groepen skiërs slaags in een snackbar. Het ging om een groep Engelse toeristen en een groep Belgen, elk zes tot tien man sterk. Tijdens de knokpartij raakte de eetgelegenheid zwaar bevuild en beschadigd door rondslingerend bloed, etenswaren en meubilair.

De vechtpartij kende een vervolg op het plein voor het treinstation, en de politie kwam tussenbeide. De aanleiding voor de vechtpartij is volgens de politie niet duidelijk, omdat alle mannen stomdronken waren. De lichamelijke schade bleek mee te vallen. Twee mannen raakten lichtgewond in het gezicht.

In een hotel in Zell am See raakte ook een 24-jarige Nederlander gewond. Hij kreeg een zware slag in het gezicht na een discussie over het rookverbod. Hij moest met een snijwonde naar het ziekenhuis. De daders zijn spoorloos.

43-jarige Belg in ziekenhuis

In Hinterglemm raakte een 43-jarige Belg gewond. Tijdens een woordenwisseling in een après-skibar kreeg hij een slag in het gezicht en viel op de grond. Een uur later stapte hij naar de politie. Die startte een zoektocht naar de daders, maar kon ze niet meer vinden. De Belg werd met een interne bloeding en gezwollen oog naar het ziekenhuis van Zell am See gebracht.

