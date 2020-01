Nationale Loterij Gesponsorde inhoud Veronique (47) is nu kankervrij: “Mijn borsten waren tikkende tijdbommen. Ze moesten weg, allebei!” Aangeboden door Nationale Loterij

21 januari 2020

09u00 1 Wat doet het met een vrouw als ze op de dag van haar 38ste verjaardag te horen krijgt dat ze borstkanker heeft? Het overkwam Veronique Bex (47) uit Wellen. En toch... Zelfs na de amputatie van haar twee borsten en helse zenuwpijnen is zij degene die in de tv-spot van de Nationale Loterij de breedste glimlach toont. “Mijn tattoo is mijn redding geweest.”

“Ik was 36 toen ik een knobbeltje in mijn borst voelde. Ik heb mijn borsten altijd zelf goed onderzocht, liet ook elk jaar een mammografie en een echografie maken, omdat borstkanker bij ons in de familie zit. Nadat ik het knobbeltje had gevoeld, zat ik direct bij de huisarts die me geruststelde: “Het zal wel niks zijn, maar we zullen toch eens kijken.” In het ziekenhuis volgden nogmaals een mammografie en een echografie en daarna werd er nog een punctie uitgevoerd. Op 27 april, op mijn 37ste verjaardag, werd ik door de dokter gebeld met het slechte nieuws. Daarna is het heel snel gegaan: naar Leuven voor een afspraak met de prof en kort daarna een mastectomie.”

Ik was heel kwaad: ik had alles gedaan wat ik preventief kon doen, en toch had ik kanker gekregen. Veronique Bex

Rechterarm verlamd

“Ik was heel kwaad: ik had alles gedaan wat ik preventief kon doen, en toch had ik kanker gekregen. Een jaar later heb ik mijn andere borst laten weghalen. Ik moest wel, want de prof genetica bevestigde dat mijn kanker wel degelijk genetisch bepaald was. De zware behandeling maakte me doodziek. Mijn haar is driemaal uitgevallen, maar dat vond ik niet het ergste: ik kreeg last van zenuwpijnen in mijn rechterarm. Mijn volledige arm was verlamd en de pijn trok door de hele rechterkant van mijn lichaam, alsof er met messen in werd gestoken. In het ziekenhuis kregen ze het niet onder controle, ook niet met morfine. Dan ben je aan het vechten tegen kanker, en dan krijg je er die helse pijnen nog bij! Ten slotte hebben ze geschikte medicatie voor me gevonden. Ik moet om de zes weken een infuus krijgen en dat is voor de rest van mijn leven. Ik ben doodsbang dat die medicatie ooit geen effect meer zal hebben en dat die pijnen dan weer zullen terugkomen.”

37 jaar en in de menopauze

“Ik ben in principe kankervrij verklaard, maar toch denk ik bij elk pijntje en bij alles wat anders aanvoelt in mijn lichaam direct: ‘Het zal toch niet waar zijn?’ Ook mijn baarmoeder en eierstokken zijn weggehaald. Het is misschien raar om te zeggen, maar ik ben op mijn 47ste een oude vrouw. De menopauze startte bij mij op m’n 37ste, ik ben volledig grijs, ik vergeet heel veel en moet dus alles opschrijven, mijn vel is oud... Maar ik ben er nog en ik blijf ervoor gaan! Mijn moeder, broers, zussen en mijn beste vrienden weten hoe het echt met me gaat, en bij hen kan ik altijd terecht. Andere mensen staan er eigenlijk niet meer bij stil. Ook mijn werk is heel belangrijk voor mij, niet alleen voor de sociale contacten en mijn gevoel van eigenwaarde, maar ook om gewoon brood op de plank te hebben. Ik werk fulltime als verpleegkundige, maar omdat tillen en sjouwen lichamelijk absoluut niet kunnen, werk ik nu in een rusthuis waar ik een dagcentrum op poten zet. Helemaal mijn ding.”

Ik ben 47 jaar en eigenlijk al een bejaarde vrouw: volledig grijs en in de menopauze. Ik heb heel diep gezeten. Veronique Bex

Feniksen op mijn borsten

“Ik ben veranderd. Ik ben het leven meer gaan appreciëren. Voor mensen die klagen en zagen kan ik geen geduld meer opbrengen. Ik heb heel diep gezeten, omdat ik mezelf niet meer graag zag. Pink Ribbon en mijn tattoo hebben voor een ommekeer gezorgd. Ik was zo fier dat Pink Ribbon mij destijds als ambassadrice vroeg en ik neem mijn rol heel ernstig. Tegen iedere vrouw vertel ik hoe belangrijk een vroegtijdige screening en zelfonderzoek zijn.

Mijn lichaam zit vol hobbels en knobbels en littekens. Daar had ik geweldig veel schaamte voor. Een borstreconstructie wilde ik niet, want ik had al genoeg operaties doorgemaakt. Ik heb op Google ‘alternatief voor borstreconstructie’ ingetikt en zo kwam ik op het idee voor een tattoo. Heel toevallig kwam ik na een lange zoektocht bij Joël terecht, nota bene een tattooshop bij mij in de buurt. Ik wilde twee feniksen, tekst, bloemen en twee vlinders. Joël heeft daar een prachtig design van gemaakt. Het heeft een jaar geduurd voordat het helemaal af was en het was heel pijnlijk, maar ik voelde me na elke sessie een beetje sterker worden. Ik voel mij weer mooi en ik geneer me voor niks meer. Als ze vragen naar m’n tattoo, til ik gewoon mijn blouse op.”

Als mensen m’n tattoo willen zien, til ik gewoon mijn blouse op. Ik geneer mij voor niks meer. Veronique Bex

Veronique Bex is te zien in de tv-spot van Nationale Loterij:

