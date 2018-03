Vernieuwde Python open voor publiek: 'fantastisch, soepeler en sneller' JM

31 maart 2018

14u05

Bron: AD 3 Maandenlang was de iconische achtbaan de Python uit de running voor onderhoud. Maar vandaag heeft de Efteling de vernieuwde rollercoaster om 10.00 uur geopend voor publiek.

Hij zal de boeken in gaan als de jongste die op 31 maart de vernieuwde Python officieel mee in gebruik nam: Lucas, 8 jaar, uit Breda. "Hij maakte een stuk minder lawaai bij het optakelen. En volgens mij ging hij de tweede keer sneller."

Moeder Wendy beaamt: ,"Het was helemaal fantastisch." Haar zoon is een groot Efteling en Pythonfan. De afgelopen weken volgde hij via YouTube alle ontwikkelingen rond de afbouw van de oude baan uit 1981 en de opbouw van de nieuwe . Dat die nieuwe een klein schoonheidsfoutje had bij de allereerste rit - de beugels gingen niet open omdat de karretjes iets te ver doorschoten - was een geluk voor hem. "We mochten nog een keer, een cadeautje van de Efteling."

Fanaten

De opening van de vernieuwde baan trok naast veel media ook veel echte liefhebbers. Of zoals Rachel Staal het omschrijft: Efteling-fanaten. Ook zij zat in de eerste rit: "Het is een hele verbetering vergeleken met de oude, het ging sneller en het schokkende gevoel is er niet meer."

Of het daadwerkelijk sneller ging? "We hebben nog geen officiële metingen gedaan", zegt Fons Jurgens, voorzitter van de raad van bestuur van de Efteling. "Dat gaan we binnenkort meten. Hij is in ieder geval soepeler."

Reacties eerste Python-gangers: soepeler, vloeiend, fantastisch en hij lijkt sneller. Er was wel een schoonheidsfoutje: beugels moesten na eerste rit handmatig worden geopend. Probleem is inmiddels verholpen. Python gaat in volle vaart door. pic.twitter.com/V9fcEWfcIv Hein Eikenaar(@ HEikenaar) link

Spanning

In zijn openingswoord sprak Jurgens over de enorme klus, die slechts in twaalf weken werd geklaard. "Dat is extreem kort." Hij memoreerde de opening van de oude baan, 37 jaar geleden. "Het was de eerste achtbaan op het Europese vasteland. Ook toen stonden mensen vol spanning te wachten. Wie herinnert zich niet zijn eerste keer in de Python? Kijken bij Pietje Python of je al 1,20 meter groot was en erin mocht. Die herinneringen zijn de belangrijkste reden waarom we de baan op dezelfde manier hebben opgebouwd."

Verschil met toen: er waren nog geen mobieltjes en GoPro-camera's. Zaterdag waren ze er in overvloed. Met dikke tape werden ze aan handen vastgezet. Nieuw is ook het reserveringssysteem voor de attractie.

Oude moeren

Vijfhonderd moeren van de oude baan, voorzien van een echtheidscertificaat, werden zaterdag te koop aangeboden voor 30 euro per stuk. De belangstelling was gigantisch, er stond een lange rij. De eerste koper, een vrouw die anoniem wenst te blijven, stond er al om 8 uur voor te wachten bij de poort. "Als je Eftelingspullen spaart, is dit een prachtig aandenken. Deze gaat in een speciale kast."