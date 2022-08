VERMOORD OM HET GELD. De zaak-Franky Vroman: “Een diploma is voor niks nodig”

Berlijnse politie opent onderzoek naar Palestijn­se president Abbas over Holocaust-uit­spraak

De Berlijnse politie is vrijdag een onderzoek begonnen naar de vraag of de Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft aangezet tot haat tijdens een persconferentie in Berlijn op dinsdag. In aanwezigheid van bondskanselier Olaf Scholz, verweet Abbas toen Israël al “vijftig holocausts” te hebben gepleegd tegenover Palestijnen. Daar kwam kritiek op, onder meer van Scholz.

