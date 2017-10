Vermiste vlucht MH370: bedrijf biedt 'geen vondst, geen kosten'-deal LB

17u02

Bron: Reuters, The Independent 0 AP De twee jaar durende zoektocht op de zuidelijke Indische Oceaan werd in januari van dit jaar afgeblazen. De Maleisische minister voor Transport heeft vandaag bekendgemaakt dat drie bedrijven een aanbesteding hebben gedaan om de zoektocht naar het vermiste vliegtuig van Malaysia Airlines met vluchtnummer MH370 te hervatten. Eén van die bedrijven biedt een deal aan waarbij er niets hoeft betaald te worden indien ze het vliegtuig niet vinden.

Het is van maart 2014 geleden dat de Boeing 777 met 239 mensen aan boord vermist raakte tijdens een routinevlucht van Kuala Lumpur naar Peking. Een twee jaar durende zoektocht op de zuidelijke Indischa Oceaan, gecoördineerd door het Australische Kantoor voor Transportveiligheid (ATSB), werd in januari van dit jaar afgeblazen. Maar in augustus stelde een andere Australische organisatie dat ze de plek van de crash "met weergaloze precisie en zekerheid" had vastgesteld.

Overleg met China en Australië

De Maleisische transportminister Liow Tiong Lai zei vandaag dat hij van het Amerikaanse bedrijf Ocean Infinity, dat de zeebodem in kaart brengt, een voorstel ontving waarbij slechts dient betaald te worden indien ze het vliegtuig ook daadwerkelijk vinden. Daarnaast hebben ook het Nederlands bedrijf Fugro, dat bij de oorspronkelijke zoektocht al betrokken was, en een niet nader genoemde Maleisische firma een aanbod gedaan om de zoekactie te hervatten. De minister liet nog in het midden of er überhaupt een nieuwe zoektocht zal gestart worden. Maleisië wil de verschillende opties eerst bespreken met Australië en China, landen die veel passagiers aan boord van het vliegtuig hadden.

Vandaag stapte bij Malaysian Airlines ceo Peter Bellew op. Hij keert terug naar zijn vorige werkgever, Ryanair, waar hij chief operations officer wordt.