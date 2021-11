Vermist Australisch meisje Cleo Smith (4) levend aangetroffen en herenigd met ouders: “Ons gezin is weer compleet”

Aanslagen Parijs Beschuldig­den krijgen het woord op proces over aanslagen Parijs, Abdeslam als eerste aan de beurt

Na de aangrijpende getuigenissen van de overlevenden en nabestaanden van slachtoffers van de aanslagen in Parijs, breekt een nieuwe fase in het proces aan. Zo zullen nu de beschuldigden aan het woord komen, te beginnen met Salah Abdeslam. Hij was de enige overlevende van het commando van de terreurgroep IS dat in november 2015 wel 130 dodelijke slachtoffers en honderden gewonden maakte. Abdeslam riskeert levenslang voor zijn terroristische misdaden.

12:23