Vermist Australisch meisje Cleo Smith (4) levend aangetroffen en herenigd met ouders, 36-jarige man gearresteerd

De Australische politie heeft de vermiste vierjarige Cleo Smith gevonden na meer dan twee weken zoeken . Agenten braken een vergrendeld huis binnen in Carnarvon, een kustplaats op enkele tientallen kilometers van de plek waar het meisje negentien dagen geleden verdween, en troffen haar aan in de slaapkamer. Cleo werd kort daarna herenigd met haar ouders en stelt het nu goed. “Ons gezin is weer compleet”, reageerde haar moeder al kort op Instagram. Een 36-jarige verdachte werd door de autoriteiten gearresteerd.

In een verklaring zei de politie dat een van de aanwezige agenten het kleine meisje oppakte en vroeg hoe ze heette. “Mijn naam is Cleo”, antwoordde ze. De agenten hadden geen tijd om de ouders van Cleo, Ellie Smith en Jake Gliddon, te verwittigen dat ze het huis gingen binnenvallen. De ouders kregen pas later, toen Cleo al uit het huis was, telefoon. “Er is hier iemand die met jullie wil spreken”, is het eerste wat ze hoorden.

“Dit is het resultaat waar we allemaal op hoopten en waar we voor gebeden hebben”, zei adjunct-commissaris Col Blanch. “Het is het resultaat dat we hebben bereikt dankzij ongelooflijk politiewerk. Ik wil de ouders van Cleo, de lokale gemeenschap en de vele vrijwilligers bedanken. En natuurlijk wil ik mijn collega’s van de politie van West-Australië bedanken.” Hij liet ook los dat het meisje alleen in huis was toen ze gevonden werd. De raid vond woensdagmorgen in alle vroegte plaats, om kwart voor één plaatselijke tijd.

“Ik ben de meest trotse agent in de wereld”, liet Blanch weten tijdens de persconferentie die om 6 uur Belgische tijd plaatsvond. De commissaris bedankte ook de media om de aandacht op het verhaal te blijven vestigen en de lokale gemeenschap voor hun vele tips en informatie. Zo kregen de autoriteiten volgens hoofddetective Rod Wilde meer dan 10.000 oproepen en tips binnen over de zaak.

Onbekende auto op kampeersite

Over de 36-jarige verdachte konden de autoriteiten niet veel extra informatie geven. “Ik kan bevestigen dat we een man uit Carnarvon in hechtenis hebben genomen. Hij wordt momenteel ondervraagd”, aldus Blanch. Politiechef van West-Australië Chris Dawson vertelde dan weer aan een lokaal radiostation van nieuwszender ABC in Perth dat het om een 36-jarige man gaat die geen connectie heeft met de getroffen familie.

De politie blijft er wel bij dat het om een ontvoering zou gaan. Informatie over een onbekende auto op de kampeersite zou een cruciaal aspect zijn geweest in de opsporing van Cleo. De verdachte zou volgens de politie echter niet ingebroken hebben in het huis van Cleo’s moeder, zoals eerder werd beweerd.

Wilde benadrukte hoe emotioneel de agenten waren toen ze Cleo eindelijk aantroffen. Het meisje werd meteen naar het ziekenhuis gebracht voor een onderzoek, maar zou geen verwondingen hebben opgelopen. Ze mocht dan ook weer snel naar huis en stelt het nu goed. De familie van het meisje is volgens de politie “extatisch”. “Ze hebben hun kleine meid terug”, besluit Wilde.

De moeder van het meisje deelde op Instagram een foto van haar dochter. “Ons gezin is weer compleet”, schreef Ellie Smith erbij. Tienduizenden mensen lieten al een reactie achter.

Dawson zag een video van de reddingsactie en vertelde ook dat het met Cleo zo goed gaat als onder de omstandigheden mogelijk is. “Ze leeft, is in goede gezondheid en ze lacht”, klonk het. Haar ouders Ellie en Jake waren erg emotioneel, maar ook met hen gaat het goed. “Ze zijn erg sterk”, aldus nog Dawson.

Het gezin van Cleo woont zelf ook in Carnarvon, aan de westkust van Australië. Volgens de nieuwssite 9news zou het huis waar het meisje gevonden werd, zich op amper zeven minuten rijden bevinden van haar ouderlijke huis. In 2016 telde het plaatsje 4.426 inwoners.

Kampeertrip

Kleine Cleo verdween twee weken geleden tijdens een kampeertrip op een afgelegen locatie op enkele tientallen kilometers van haar woonplaats. De politie ging vrij snel uit van een ontvoering. De moeder vertelde dat de tent open was toen ze ‘s ochtends wakker werd. Haar dochter bleek verdwenen, net als de slaapzak van het meisje.

De autoriteiten begonnen een omvangrijke zoektocht, ook vanuit de lucht en op zee. De Australische autoriteiten hadden een beloning uitgeloofd van 1 miljoen Australische dollar (ruim 640.000 euro) voor tips die naar Cleo zouden leiden. De onrustwekkende verdwijning die heel Australië beroerde en ook de rest van de wereld, kent nu dus een goede afloop.

Ook de Australische premier Scott Morrison reageerde al verheugd op het nieuws. “Cleo Smith is gevonden en is veilig en wel thuis”, schreef hij op Twitter. “Onze gebeden zijn verhoord.”

“Dank aan de vele politieagenten die betrokken waren bij het vinden van Cleo en die de familie hebben gesteund.”

