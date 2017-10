Vermassen denkt te weten wie achter Bende van Nijvel zit: "We moeten naar Staatsveiligheid van die tijd kijken" ESA

Bron: Belga 8 BELGA Advocaat Jef Vermassen "Ik denk dat ik weet wie de Bende van Nijvel is. We moeten zeker en vast zoeken in de richting van Staatsveiligheid van die tijd en de Groep Diane. Dan ook terrorisme. (..) Het is een vervlechting van criminele milieus en van administraties van toen." Dat heeft advocaat Jef Vermassen verklaard aan TV Oost naar aanleiding van de presentatie van zijn nieuwe boek. De advocaat pleit voor een nieuwe verlenging van de verjaringstermijn van het onderzoek.

Vermassen stelt dat de waarheid over de Bende van Nijvel al lang bekend is, maar dat die angstvallig wordt achtergehouden. "Ze hadden het al lang kunnen doen, maar het mag blijkbaar niet. Maar het moet bovenkomen. We zullen er misschien nog eens 10 jaar moeten bijdoen, de termijn nog eens moeten verlengen. De waarheid mag er precies niet komen, dat vind ik vreselijk voor de samenleving. En ik hoop dat ze er komt, en daarom steek ik ook mijn nek uit", zei de advocaat aan TV Oost.



In de zaak van de Bende van Nijvel treedt Vermassen op als raadsman voor David Van de Steen, die bij de overval op de Delhaize in Aalst op 9 november 1985 zijn ouders en zus verloor. Bij die hold-up kwamen acht mensen om het leven. Het gerechtelijk onderzoek naar de Bende zou normaal dertig jaar na de overval verjaard zijn, maar door een wet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) kregen de speurders tijd tot 2025.



De Bende van Nijvel pleegde tussen 1983 en 1985 verschillende brutale overvallen, vooral op warenhuizen, en maakte 28 dodelijke slachtoffers. De pistes van de Groep Diane, een speciale eenheid van de Belgische rijkswacht, en de Staatsveiligheid in de jaren 80 circuleren al langer in het onderzoek..



Gevraagd door TV Oost of hij weet wij de bende van Nijvel is, antwoordde Vermassen: "Ja, ik denk dat ik het weet, ja. We moeten zeker en vast zoeken in de richting van Staatsveiligheid van die tijd en de Groep Diane. Dan ook terrorisme. Mensen die liever in de samenleving dictatuur hebben en die liever hebben dat het anders is dan de democratie die we kennen. Het is een vervlechting van criminele milieus en van administraties van toen. Ik vermoed dat de namen in het dossier gekend zijn, maar dat dat potje dicht moet gehouden worden." Jef



Vermassen betreurt ook dat een deel van het onderzoek in 1992 weggehaald werd bij de toenmalige Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch. "Waarom moest dat? Ik weet dat nog altijd niet. En ik weet ook niet waarom ze Freddy Troch en zijn ploeg zo in diskrediet hebben gebracht. Ze hebben zo hard gewerkt. (..) Freddy zat veel te dicht bij de waarheid, en dat was het grote probleem. Hij had het mij trouwens gezegd, een paar weken voordien. Nu komt de moeilijkste fase, want ik moet nu een paar hoge pieten attaqueren", aldus Vermassen. Troch stond aan het hoofd van de Delta-cel, die in 1986 in het kanaal van Ronquières een zak met wapens en buit van overvallen vond, nadat Waalse speurders bij een eerdere zoekactie niets gevonden hadden.



Vermassen verwees ook naar de film die regisseur Stijn Coninx aan het opnemen is over de Bende Van Nijvel, waarbij het verhaal van David Van de Steen en andere slachtoffers centraal staat.