Verkoop geluidswerende koptelefoons verdubbelt op één jaar tijd

LIEVE VAN BASTELAERE

20u58

coolblue De Bose QuietComfort 35 Wireless. Het Amerikaanse bedrijf claimt de 'active noise control'-technologie uitgevonden te hebben.

De verkoop van koptelefoons en -oortjes met noise cancelling, die omgevingsgeluid wegfiltert, is het voorbije jaar zo goed als verdubbeld. Mensen die in landschapskantoren werken, gebruiken ze steeds vaker. Eerder onderzoek wees uit dat dit soort kantoren nefast is voor de productiviteit en de concentratie.