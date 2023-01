Verkoop fleecedekens helpt koopjesketen Action aan meer omzet

Ook dagelijkse boodschappen als wc-papier en schoonmaakmiddelen waren in trek. Topvrouw Hajir Hajji denkt dat meespeelt dat klanten bij Action “veel meer waar voor hun geld krijgen” dan elders.

De totale omzet van de keten steeg in 2022 naar 8,9 miljard. Dit is een groei van 30 procent ten opzichte van een jaar eerder. Deze forse groei is ook te danken aan de verdere uitbreiding van het winkelbestand en doordat er vorig jaar minder coronabeperkingen waren dan in 2021. Wanneer alleen wordt gekeken naar winkels die al langer dan een jaar open waren, gingen de verkopen met dik 18 procent omhoog.

Prijsverhogingen

Hajji waarschuwde in maart vorig jaar al dat Action zelf ook niet aan prijsverhogingen zou ontkomen. Ze benadrukte destijds dat het voor de keten vooral zaak bleef om de goedkoopste te blijven. “Dat is waar wij scherp op letten.” In hoeverre prijsstijgingen de omzet afgelopen jaar hebben opgedreven is volgens Action niet te zeggen, aangezien een groot deel van het assortiment voortdurend wisselt en daardoor maar een beperkte tijd in de winkels ligt.

Aanwezig in tien landen

Het Nederlandse bedrijf is inmiddels aanwezig in tien landen. De keten kreeg er vorig jaar in Europa 280 winkels bij, wat het totaal nu op 2263 brengt, waarvan 407 vestigingen in Nederland. “In grotere steden waar we al winkels hadden, zoals Parijs, Wenen, Warschau en Praag, breidden we onze aanwezigheid uit”, geeft Hajji aan. Action wil ook dit jaar weer verder uitbreiden. In maart opent de eerste winkel in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije.