Verkeershinder in Mortsel na ongeval Redactie

25 mei 2019

12u44

Bron: Marc De Roeck 0

In Mortsel is heel wat verkeershinder op de Mechelsesteenweg richting Mechelen door ongeval. De rijbaan was er een tijdlang volledig afgesloten. Een wagen reed er in op een geparkeerd voertuig . De bestuurder was volgens de polite afgeleid. In totaal raakten drie auto’s betrokken bij het ongeval, maar niemand raakte gewond. Het is nog onduidelijk hoelang er nog hinder zal zijn.