Verhofstadt: "Achterbaksheid en verraad zijn Theresa May niet vreemd" kv

22u50

Bron: Reuters 0 REUTERS Guy Verhofstadt, de brexit-onderhandelaar van het Europees Parlement, had vandaag tijdens een toespraak in Londen weinig goede woorden over voor Theresa May. De Britse premier gaf afgelopen vrijdag een toespraak over de brexit in Firenze. Toepasselijk, vond Verhofstadt, want May is vast wel vertrouwd met de Florentijnse politiek van verraad uit de vijftiende eeuw, merkte hij op.

Tijdens een toespraak voor studenten van de London School of Economics herhaalde Guy Verhofstadt zijn mening dat de brexit een slechte zaak is en een verspilling van tijd en energie. Hij erkende echter ook dat de Britse beslissing om uit de Europese Unie te stappen een faling van de EU was.

Het enige goede aan de brexit is volgens hem dat de stemming in de EU omgekeerd is sinds het referendum van het Verenigd Koninkrijk in juni 2016 in het voordeel van het ja-kamp uitmondde. Veel EU-burgers willen de unie niet vernietigd zien, merkte hij op.

Achterbaks

Verhofstadt verwees naar de toespraak van May vorige week vrijdag in Firenze. Met die speech hoopte de Britse premier de brexitgesprekken en de discussie over een vrijhandelsovereenkomst met de EU weer op gang te trekken. "Ik denk dat ze Firenze koos, omdat ze zich thuisvoelde in de Florentijnse politiek van de vijftiende eeuw," zei de voormalige Belgische premier smalend. "Achterbaksheid, verraad, adellijke families die strijden om macht... het is een omgeving die ze behoorlijk goed kent," klonk het.

EPA De Britse premier Theresa May

Maar de liberale politicus is er wel van overtuigd dat een overeenkomst over de brexit mogelijk is. "Dat is wat ik aanneem en dat is waar we naartoe werken," vertelde hij aan zijn publiek. Verhofstadt beklemtoonde wel dat de Britse regering de 48 procent kiezers die vorig jaar tijdens het referendum tegen de brexit stemden niet mag negeren.