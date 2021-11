Verenigd Koninkrijk geeft als eerste groen licht voor coronapil MSD

Truiens bedrijf mag al jarenlang meer PFOS lozen dan vergund

Het bedrijf Tenneco, dat actief is in het Limburgse Sint-Truiden, krijgt al ­jaren toestemming om PFOS-lozingen te doen in de riolering die de norm van 0,1 microgram per liter ruim overschrijden. Dat schrijft Het Belang van Limburg vandaag.

