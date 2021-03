Verenigd Koninkrijk, EU en Noorwegen akkoord over visquota voor Noordzee

“Zeven personen tussen 20 en 50 jaar kregen bloedstol­lings­pro­ble­men na AstraZene­ca-vac­cin”: Duitse gezond­heids­ex­perts duiden beslissing om campagne te pauzeren

16:33 Het Paul Erlich Instituut (PEI), dat de Duitse overheid adviseert over gezondheidskwesties, heeft het besluit om de vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin op pauze te zetten, verduidelijkt. Daaruit blijkt dat in Duitsland op twee weken tijd 7 gevallen van bloedstollingsproblemen werden gemeld in de groep van 1,6 miljoen mensen die reeds werden ingeënt met het AstraZeneca-vaccin. In normale omstandigheden is er volgens het PEI in dezelfde populatie slechts één geval te verwachten.