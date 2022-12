Verdachte opgepakt nadat Vlaming (74) kogel in hoofd kreeg in Nederland

In Nederlands Limburg is maandag een man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij het neerschieten van een 74-jarige Vlaming in Kinderdijk (Alblasserdam), een gemeente op 30 kilometer van Rotterdam. De 74-jarige man uit Overijse kreeg donderdagnacht een kogel in zijn hoofd toen hij lag te slapen in een landhuis aan het water.

Volledig scherm Mannen in witte pakken voerden uitgebreid onderzoek in het grote landhuis. © Jeffrey Groeneweg

De verdachte die is opgepakt, is een 77-jarige man uit Alblasserdam. Bij de schietpartij in de nacht van 1 op 2 december raakte het slachtoffer zwaargewond. In het landhuis waar hij de nacht doorbracht, was ook een vrouw aanwezig. Zij bleef ongedeerd. De toestand van de 74-jarige man uit Overijse is nog altijd “onveranderd slecht”, zo meldt de politie dinsdag.

De schietpartij vond donderdagnacht omstreeks 0.30 uur plaats in een monumentale villa aan de Puntweg in Kinderdijk. Het huis werd in 1915 gebouwd in opdracht van L.J. Smit, de directeur van de gelijknamige scheepswerf. Nu woont er een 75-jarige vrouw, die mogelijk een relatie had met het slachtoffer. Buurtbewoners vertelden aan lokale media dat de twee net samen op reis waren geweest.

Eén of meerdere daders drongen donderdag net na middernacht de woning binnen. Een dader schoot een kogel in het hoofd van de Vlaming. De bewoonster (75), die ongedeerd bleef, belde meteen de hulpdiensten. Een kwartier later stond de omgeving volgens lokale media vol zwaarbewapende agenten met kogelwerende vesten.

Inbraak, overval of ander scenario?

Van de dader of daders was echter geen spoor meer te bekennen. Omdat het landhuis grotendeels is omgeven door water, is niet duidelijk welk vluchtroute er is gebruikt.

Volledig scherm De schietpartij vond plaats in een landhuis dat bijna volledig is omgeven door water. © Google Maps

Daarom lanceerde de Nederlandse politie maandag een oproep aan omwonenden en schippers, op zoek naar camerabeelden of getuigen.De politie stond immers voor een mysterie, waarbij niet duidelijk was of het ging om een homejacking of uit de hand gelopen inbraak, of een totaal ander scenario. Nu een verdachte is opgepakt, komt daar mogelijk meer duidelijkheid over.