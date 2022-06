Verdachte bekent dat hij lichamen van Britse journalist en zijn gids heeft begraven in Braziliaanse jungle

Braziliaanse media maakten eerder op de dag bekend dat twee broers bekend zouden hebben dat ze de twee mannen hebben vermoord in de Braziliaanse jungle. De 41-jarige Amarildo da Costa de Oliveira, beter bekend als 'De kale’ werd als eerste opgepakt op 7 juni. Amarildo, een lokale visser, werd gearresteerd voor verboden wapenbezit en moest in de cel blijven terwijl de politie zijn betrokkenheid bij de verdwijning onderzocht.

Zijn broer Oseney da Costa de Oliveira werd dinsdag opgepakt en wordt volgens de federale politie verdacht van “betrokkenheid bij de zaak”. Het tweetal was op de Itacoai-rivier gespot, kort nadat Phillips en Pereira er op 5 juni passeerden, zo had een ooggetuige verteld aan de politie.

Phillips was een freelance journalist die onder andere schreef voor The Guardian en The Washington Post. Hij was voor onderzoek voor een boek over natuurbehoud afgereisd naar de Javarivallei, een afgelegen junglegebied nabij de grens met Peru en Colombia, waar het grootste aantal niet-gecontacteerde inheemse volken ter wereld leeft. Maar de regio wordt ook geteisterd door illegale vissers, jagers, houthakkers en mijnwerkers, en volgens de politie is het gebied populair bij drugssmokkelaars. Pereira, een voormalige medewerker van Funai - het Braziliaanse agentschap voor inheemse zaken - fungeerde als zijn gids.