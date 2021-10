Verdacht van medeplichtigheid aan meer dan 11.000 moorden: oud-secretaresse concentratiekamp (96) weigert het woord te nemen op proces

De 96-jarige Irmgard Furchner is dinsdag voor een Duitse rechtbank aangeklaagd voor medeplichtigheid aan meer dan 11.000 moorden. De voormalige secretaresse van het naziconcentratiekamp Stutthof is aanwezig in de zaal, maar is niet van plan het woord te nemen, zei haar door de rechtbank aangeduide advocaat. Eind vorige maand haalde de vrouw al eens het nieuws nadat ze enkele uren vermist was op de dag dat het proces eigenlijk had moeten starten.

Op 30 september had ze haar woning ‘s ochtends verlaten en een taxi genomen naar een metrostation in Norderstedt, in de rand van Hamburg. Waar de vrouw uiteindelijk werd gevat, werd niet bekendgemaakt. Ze zat vijf dagen opgesloten, maar werd uiteindelijk vrijgelaten onder voorwaarden.

De rechtbank besliste die dag de zitting uit te stellen tot vandaag. In de tussentijd controleerde een arts of de vrouw in staat was om voor de rechter te verschijnen. Bij haar aankomst in de rechtszaal was te zien dat ze een elektronische armband droeg aan haar linkerpols.

Hoewel de voormalige secretaresse inmiddels in de negentig is, wordt ze vervolgd voor een jeugdrechtbank, omdat ze de misdaden op jonge leeftijd zou hebben begaan. Om niet herkenbaar in beeld te kunnen komen, heeft ze een sjaal, mondmasker en grote zonnebril aan.

De vrouw wordt ervan beschuldigd dat zij de verantwoordelijken van het kamp tussen juni 1943 en april 1945 heeft geholpen bij het systematisch doden van gevangenen in het kamp, in haar functie van stenograaf en typiste in het kantoor van de kampcommandant van het voormalige concentratiekamp Stutthof. Ongeveer 65.000 gevangenen van het kamp zijn volgens schattingen van het officiële Duitse centrum voor onderzoek naar nazimisdaden in het kamp omgekomen.

In een interview met het Duitse NDR had ze in 2019 nog gezegd “niets geweten te hebben” over de slachtpartijen die in het kamp werden aangericht.

Wolf Molkentin, de advocaat van Irmgard Furchner, staat de pers te woord.

De rechtbank in Itzehoe, waar het proces plaatsvindt.