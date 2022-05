Ventilus, het project dat de Vlaamse regering onder hoogspanning zet: wat is verschil tussen boven- en ondergronds tracé?

LIVE. Moskou: Rusland moet “ernstig nadenken” of het banden met Westen wil herstellen, focus ligt op China - Zelensky én Poetin op Ti­me-lijst 100 invloed­rijk­ste personen

Terwijl de Russische aanvallen in Oekraïne zich vooral concentreren in de oostelijke regio’s Donetsk en Loehansk, twijfelt Moskou of het belang heeft bij het herstellen van de banden met de westerse mogendheden, aldus de Russische minister van Defensie Sergej Lavrov. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

5:58