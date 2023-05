VeloVeilig de toekomst in: dit kunnen we nog leren van het buitenland en dit leert het buitenland van ons

Waar Denemarken - en vooral Kopenhagen - en Nederland altijd hét mekka voor de fietser waren, lijkt vandaag Vlaanderen koploper te worden. Het buitenland kijkt met grote ogen naar onze fietsstraten en onze fietsvergoeding. De eindmeet is evenwel nog niet bereikt: in andere landen ligt omgekeerd ook nog een schat aan goede voorbeelden te rapen om VeloVeilig de toekomst in te fietsen.

Ga in eender welke zoekbalk op zoek naar het fietsvriendelijkste land van Europa en gegarandeerd krijg je Nederland of Denemarken als antwoord. Niet gelogen, uiteraard, maar steeds sneller komt ook Vlaanderen in dat lijstje opzetten. “We haalden Denemarken zelfs in. Vlaanderen is de tweede fietsregio van Europa”, weet Wout Baert van Fietsberaad, het kenniscentrum voor fietsbeleid in Vlaanderen. Cijfers zetten die stelling kracht bij: tellingen langs belangrijke fietspaden noteren de miljoenste fietser van het jaar vandaag vaak al eind mei, terwijl dat vijf jaar geleden pas in de maand september was. Al die fietslust gaat in het buitenland niet onopgemerkt voorbij: Europa kijkt vol bewondering naar onze fietsstraten, circulatieplannen en fietsvergoedingen. Tegelijk moeten we met onze erfenis van zogenaamde ‘moordstrookjes’ en ‘nietspaden’ jaloers blijven op mooie voorbeelden uit het buitenland. Dit leren we van het buitenland en dit leert het buitenland van ons: een overzicht.

... onze ongezien hoge budgetten voor fietsinfrastructuur

Nergens in Europa wordt meer geld uitgetrokken voor fietsinfrastructuur dan in Vlaanderen. Analyses van de European Cycling Federation liegen niet: Vlaanderen is met zijn 411 miljoen euro in 2022 - regionale en lokale middelen opgeteld - the top investor, gevolgd door Ierland en Noorwegen.

... onze fietsstraten met inhaalverbod

Nederland heeft ook fietsstraten, maar nergens zijn ze zo ingericht als in Vlaanderen. “Wij zijn de enigen met een verbod op inhalen”, zegt Wies Callens van de Fietsersbond. “Dat is bij ons in de wet verankerd. In Nederland, bijvoorbeeld, wordt het enkel ‘aangeraden’ om fietsers niet te passeren.”

Volledig scherm Europa kijkt vol bewondering naar onze fietsstraten mét inhaalverbod. © Vertommen

... onze fietsvergoedingen

Dat werknemers hier geld krijgen om naar het werk te fietsen, daar kijken ze elders met grote ogen naar.

... de plaats van de speedpedelec in onze fietscultuur

De invoering van het mobiliteitsbudget voor bedrijven heeft voor een boom van speedpedelecs in Vlaanderen gezorgd. Enkel in Zwitserland zijn er meer ultrasnelle elektrische fietsen ingeschreven. “Geen enkel ander land in Europa heeft die fiets zo omarmd”, zegt Wout Baert. “In Nederland was het heel lang verboden om met een speedpedelec op het fietspad te rijden. Bij ons is het altijd mogelijk geweest.”

... onze circulatieplannen

Toegegeven, dat van Gent werd behoorlijk gemediatiseerd, maar ondertussen worden onze circulatieplannen Europees opgepikt. “Genoemd en geroemd vanwege de voordelen voor fietsers”, zegt Callens.

Vrijliggende fietspaden in Nederland

“Nederland blijft koploper op vlak van infrastructuur”, vindt Baert. “Niet alleen in aantal fietspaden, maar ook in de manier waarop ze zijn aangelegd, zijn onze noorderburen nummer één. Men zet er al veel langer en harder in op vrijliggende paden. Wij doen het ondertussen ook, maar er liggen nog te veel oude fietspaden.”

De fietsbruggen van Kopenhagen

De Cykelslangen (of ‘fietsslang’) van Kopenhagen is een pareltje. De 220 meter lange fietsbrug doorkruist de stad en brengt heel wat inwoners veilig op het werk in de stad. “Wij kunnen fietsen door het water en door de bomen, maar het functionele luik ontbreekt nog bij ons”, zegt de Fietsersbond.

Volledig scherm De Cykelslangen in Kopenhagen. © © Rasmus Hjorthoj / © Ole Malling

De ‘15-minutenstad’ in Parijs en Barcelona

In de ‘15-minutenstad’ hebben de inwoners alle essentiële zaken - van winkels tot kantoren, sport en gezondheidszorg - op minder dan 15 minuten wandelen of fietsen. “Door je stad op die manier te organiseren, worden mensen gestimuleerd om voor al die kleine verplaatsingen de fiets te nemen”, zegt Callens.

Het verkeerslichtenmanagement van Nederland

Elke fietser in Vlaanderen weet: aan de verkeerslichten is het soms lang wachten. Dat regelen we beter naar Hollands voorbeeld, waar ze gaan voor kortere, maar meer groentijden. “Daar hebben ze zelfs ledlampjes in het fietspad geïntegreerd die aangeven welk tempo je moet rijden om overal door het groen te kunnen rijden. En regensensoren in de verkeerslichten zorgen er voor dat fietsers sneller groen krijgen als het regent”, weet Callens.

Het verkeersvrije centrum van Oslo

“Op vlak van verkeersveiligheid staan we nog voor grote uitdagingen en daarvoor kunnen we echt een voorbeeld nemen aan Oslo, maar ook aan Helsinki, bijvoorbeeld. De Noorse hoofdstad heeft sterk ingezet op het verkeersvrij maken van het stadscentrum, met dalende ongevallencijfers tot gevolg”, zegt Baert.

De goed nageleefde anderhalve meter in Spanje

In Vlaanderen moet het ook, een meter afstand houden bij het inhalen van een fietser in de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom is dat anderhalve meter. Maar in Spanje, bijvoorbeeld, houden automobilisten zich er keurig aan. “Daar is vaak ook meer ruimte, dan is het logischer dat dat lukt”, merken ze bij Fietsberaad op.

De enorme ruimte die voetgangers en fietsers krijgen in Duitsland

“En dat dankzij een goed uitgebouwd netwerk van openbaar vervoer”, zegt Baert. “Want daardoor is er in steden en gemeenten minder behoefte aan parkeerplaatsen en bijgevolg meer plek voor fietsers en voetgangers, maar ook voor groen.” Wies Callens: “Ook in Kopenhagen hebben ze heel wat parkeerstroken weggehaald en omgevormd tot fietspad.”

De veralgemeende zone 30 in Spanje en het VK

“Steeds meer landen voeren die verplichte zone 30 in”, legt Wies Callens uit. “In Vlaanderen wordt het aangeraden, maar niet opgelegd. Een gemiste kans.”

