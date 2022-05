Veilig op je velo: in deze app kan je gevaarlijke wegen en kruispunten voor fietsers in je buurt melden

Fietsen is ontspannend, duurzaam en gezond. En als het van Het Laatste Nieuws en P&V Verzekeringen afhangt, wordt het in de toekomst ook stukken veiliger. Met VeloVeilig Vlaanderen willen ze het aantal fietsongevallen op onze wegen drastisch verlagen. En daar kan ook jij je steentje aan bijdragen.

Van 9 tot 15 mei gaat VeloVeilig Vlaanderen de strijd aan met onveilige fietspaden. Met deze actie willen HLN en verzekeraar P&V de aandacht vestigen op gevaarlijke kruispunten en verraderlijke paden en wegen. In de VeloVeilig-app kan je melden welke plekken in jouw buurt gevaarlijk zijn voor fietsers. Zo creëer je samen met de rest van Vlaanderen een kaart met alle onveilige fietspunten. Die kaart kan andere fietsers informeren over de gevaren op de weg en toont de overheid op welke fietspaden er dringend actie moet worden ondernomen.

Jaarlijks onderhoud

Als VeloVeilig-fietser maak je ook kans op leuke prijzen om je fiets veiliger te maken. Want wie zijn stalen ros goed uitrust, kan zonder vrees de openbare weg op. Zorg er dus voor dat zowel je voor- als achterlicht werkt en dat je aan beide kanten een reflector hebt. Breng je tweewieler daarnaast jaarlijks binnen bij je fietsenmaker voor een grondig onderhoud. Die checkt of je remmen naar behoren werken en of er onderdelen aan vervanging toe zijn. Vergeet ook het uniform van de veilige fietser niet: een fietshelm, een fluohesje en een paar sportieve schoenen. Tijdens het fietsen is het immers belangrijk dat je grip hebt op je pedalen. Rij dus niet rond op exemplaren met hakken of op slippers.

Goede fietsmanieren

Met een goed fietspad, een goed onderhouden fiets en een goede uitrusting ontbreekt nog maar één ding: goede manieren. Wees een heer (of dame) in het fietsverkeer en hou je aan de wegcode. Haal je medefietsers nooit in langs rechts, respecteer de verkeerslichten en -borden en wees duidelijk in je bedoelingen. Als je aarzelt tijdens het uitvoeren van een manoeuvre, is het voor de andere weggebruikers niet altijd duidelijk wat je intenties zijn. Dat creëert gevaarlijke situaties.

Pas je rijstijl tenslotte ook aan aan de weersomstandigheden. Rij bijvoorbeeld trager als het regent. Je kan dan immers minder ver voor je uitkijken (zeker als je je verschuilt onder een kap) en ook de remafstand is groter op een nat wegdek.

Flexibele fietsverzekering

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Loopt het toch eens fout, dan kan je rekenen op P&V Fiets. Deze flexibele fietsverzekering staat je bij in geval van diefstal, schade en ongelukken. Afhankelijk van je polis zijn daarnaast ook lichamelijke schade en rechtsbijstand gedekt. Zo kom je nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Naast gewone fietsen kan je ook e-bike, speedpedelecs, elektrische steps of andere zachte vervoersmiddelen verzekeren. Deze tweewielers hebben vaak een stevig prijskaartje, waardoor een fietsverzekering extra voordelig is.

En blijf je tijdens het eerste fietsjaar volledig schadevrij, dan doneert P&V een deel van jouw premie aan de Fietsersbond. Zij investeren dat geld vervolgens in het verbeteren van ons Vlaamse fietsnetwerk. En da’s dan weer een bijdrage aan een VeloVeilig Vlaanderen.

Neem het zekere voor het onzekere met P&V Fiets. Bereken hier alvast jouw premie en sluit je fietsverzekering volledig online af.