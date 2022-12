Veertien mensen verdronken tijdens doopceremonie in Zuid-Afrika

Vooruit waarschuwt voor regering met extreem­rechts na verkiezin­gen van 2024: “Geen sciencefic­ti­on meer”

De partij Vooruit gelooft dat ze in 2024 de verkiezingen kan winnen. "Vooruit is na drie jaar de leider op links én de leider op het centrum", verklaarde voorzitter Conner Rousseau vandaag op een partijcongres in Gent. Daar waarschuwde hij dat een Vlaamse regering met Vlaams Belang na 2024 tot de mogelijkheden behoort en de gevolgen die dat met zich mee kan brengen. "Vlaanderen wordt niet het Hongarije aan de Noordzee.”

