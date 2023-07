Veertien dagen na de verdwijning van Émile (2,5): waar staat het onderzoek?

Nu het om te smelten is in het Zuiden: is een vakantie in het Noorden nog een optie?

Nu Zuid-Europa onder de hitte kreunt, met onder meer aan de Côte d’Azur recordtemperaturen van om en bij de 40 graden en nóg hogere waarden in Italië en Zuid-Spanje: wat als je op vakantie niet naar de hitte wil? Kan je jouw reis naar Málaga annuleren, of omboeken naar een plekje in het koelere Noorden? Zijn er überhaupt nog logies vrij in het populaire Scandinavië? En is het Noorden niet véél duurder dan het Zuiden? Zeven vragen beantwoord.