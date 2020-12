“Veelgebruikte sneltest mist 40 procent van de coronagevallen” - Ruim 4.500 geblokkeerde truckers vertrokken uit Dover

Woon. Dit is zonder twijfel het kleurrijk­ste dorp ter wereld

25 december Op het Iraanse eiland Hormuz is zopas de bouw van het ongetwijfeld kleurrijkste dorpje ter wereld afgerond. Op een oppervlakte van een hectare tekenden ZAV Architects een mix van huizen, appartementen en gemeenschappelijke ruimtes met als doel meer volk naar het eiland te lokken. Of je er per boot passeert of met een vliegtuig overvliegt: je kan onmogelijk naast het vrolijke kleurenensemble kijken. Ook binnen in de huizen - sommige worden verhuurd als vakantiewoning - gaat het spel van tinten gewoon door.