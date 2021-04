Veel ouders zijn vergroeid met hun telefoon, professor waarschuwt: “Dan krijg je kinderen die eerst kunnen swipen en dan pas stappen”

ONZE OPINIE. Op deze manier krijg je een samenle­ving die steeds meer verscheurd is

10:14 Het werkte bij sommigen op de lachspieren: filosoof Maarten Boudry trok twee mondmaskers aan om zijn opwachting te maken in 'De Cooke & Verhulst Show'. Omdat er in de zaal zo'n vijftig ongemaskerde mensen zaten, was zijn antwoord op sociale media. En jawel, wie naar de talkshow kijkt, ziet het publiek - in bubbels - zitten.